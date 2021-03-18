Верещук: конфлікт на Донбасі треба вирішувати політико-дипломатичним шляхом

За її словами, пріоритет держави — політико-дипломатичний шлях.

Цитата:

“Центр Разумкова, остання соціологія показує, що 75% українців беззаперечно довіряють нашій армії. Я серед них, я вірю в бойовий дух, в силу досвіду і силу професіоналізму наших військових. Тому готуємося обороняти нашу державу, ні кроку назад, але всі шляхи будемо застосовувати”, — сказала нардеп в ефірі “Ток-шоу № 1 Василя Голованова”

Доповнення

Верещук звинуватила Росію у провокаціях під час перемовного процесу.