Верещук: конфлікт на Донбасі треба вирішувати політико-дипломатичним шляхом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук прокоментувала конфлікт на Донбасі і розповіла, як його треба вирішувати, передає УНН.
За її словами, пріоритет держави — політико-дипломатичний шлях.
Цитата:
“Центр Разумкова, остання соціологія показує, що 75% українців беззаперечно довіряють нашій армії. Я серед них, я вірю в бойовий дух, в силу досвіду і силу професіоналізму наших військових. Тому готуємося обороняти нашу державу, ні кроку назад, але всі шляхи будемо застосовувати”, — сказала нардеп в ефірі “Ток-шоу № 1 Василя Голованова”
Доповнення
Верещук звинуватила Росію у провокаціях під час перемовного процесу.