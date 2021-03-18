Верещук: конфликт на Донбассе надо решать политико-дипломатическим путем

По ее словам, приоритет государства - политико-дипломатический путь.

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"Центр Разумкова, последняя социология показывает, что 75% украинцев беспрекословно доверяют нашей армии. Я среди них, я верю в боевой дух, в силу опыта и силу профессионализма наших военных. Поэтому готовимся защищать наше государство, ни шагу назад, но все пути будем применять", - сказала нардеп в эфире "Ток-шоу № 1 Василия Голованова".

Дополнение

Верещук обвинила Россию в провокациях во время переговорного процесса.