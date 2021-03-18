Верещук: бажання Путіна вже не співпадають з його можливостями

Нардеп заявила, що Україні має бути байдуже, що хоче президент Росії Володимир Путін.

“Інше питання – що може Путін. І тут питання економіки. Війна – це гроші, гроші, гроші. Чи сьогодні стан російської економіки витягне війну? Ні, не витягне. Одне слово Байдена (президент США Джо Байден, - ред.), яке він сьогодні вжив - і російський рубль обвалився до катастрофічного мінімуму за останні місяці. Санкції, які сьогодні діють, будуть поглиблені і продовжені. Не тільки за агресію щодо України, а й за агресивну поведінку щодо своїх громадян – громадянина Олексія Навального, до прикладу. Всі розуміють, що у Росії немає грошей. Звичайно, наша справа зробити так, щоб було ще менше. І тоді й бажання й апетити будуть дуже мізерні. І нам, повторююся, має бути байдуже, що хоче Путін”, - сказала нардеп в ефірі “Ток-шоу №1 Василя Голованова”.

Контекст

Після заяв президента США Джо Байдена про те, що він вважає Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США, рубль обвалився до долара і євро.

Нові санкції США

Адміністрація президента США Джо Байдена може на наступному тижні оголосити про введення санкцій проти Росії і Ірану в зв’язку з твердженнями про втручання цих країн в американські вибори в 2020 році.