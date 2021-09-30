Вербували українських моряків і змушували перевозити нелегалів: викрито міжнародну групу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Миколаївській області міжнародне злочинне угруповання вербувало українських моряків і змушувало потім працювати на кораблях, які доправляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.
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За даними СБУ, схему організував українець та його спільник із Туреччини.
"Жертвами" зловмисників здебільшого були жителі південних областей України, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності "компанії" одразу після "досягнення домовленостей" морякам сплачували 3 тис. доларів авансу.
Утім, як потім з'ясували, місцем роботи цих моряків ставали судна, які доправляли нелегальних мігрантів із країн Середньої Азії до ЄС.
За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І більшість українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення.
За даними слідства, група "вербувальників", яка шукала моряків, нараховувала щонайменше 6 осіб.
Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському "партнеру" 7 тис. доларів. Із них 3 тис. доларів – аванс моряку, а решту розподіляли між організатором-українцем та "вербувальниками".
На рахунку угруповання — п’ять "партій" українців за кордон. Серед них щонайменше 5 осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.
Двох завербованих осіб безпосередньо зупинили перед відправленням за кордон у Миколаївському міжнародному аеропорті після проходження прикордонного контролю.
Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
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