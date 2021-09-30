Вербовали украинских моряков и заставляли перевозить нелегалов: разоблачена международная группировка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Николаевской области международная преступная группировка вербовала украинских моряков и заставляла работать на кораблях, которые доставляли нелегалов из Средней Азии в страны ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.
Детали
По данным СБУ, схему организовал украинец и его сообщник из Турции.
"Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей Украины, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности "компании" сразу после "достижения договоренностей" морякам платили 3 тыс. долларов аванса.
Впрочем, как потом выяснили, местом работы этих моряков становились судна, которые доставляли нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС.
За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И большинство украинских моряков вместо больших заработков получило большие сроки заключения.
По данным следствия, группа "вербовщиков", которая искала моряков, насчитывала не менее 6 человек.
Организатор-иностранец за одного завербованного человека платил своему украинскому "партнеру" 7 тыс. долларов. Из них 3 тыс. долларов — аванс моряку, а остальные распределяли между организатором-украинцем и "вербовщиками".
На счету группировки — пять "партий" украинцев за границу. Среди них по меньшей мере 5 человек арестованы в странах Евросоюза.
Двух завербованных людей непосредственно остановили перед отправкой за границу в Николаевском международном аэропорту после прохождения пограничного контроля.
Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержан. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
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