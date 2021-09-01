Шестеро українців вербували моряків для перевезення нелегальних мігрантів до країн ЄС

Деталі

За даними розслідування, до злочинної організації входило 6 громадян України, які діяли спільно з іншими співучасниками, що перебували на території Турецької Республіки.

Із 2018 року учасники злочинної організації вербували моряків, які опинились у скрутному матеріальному становищі.

Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення щодо наймання моряків нібито для перевезення туристів Середземним морем. Морякам допомагали виготовити документи, які надавали їм право керувати морськими суднами, а також давали змогу виїзджати за кордон. Із ними проводили навчання, а потім направляли до Турецької Республіки, зокрема через тимчасово окуповану територію АР Крим. Після прибуття моряків до Туреччини їх примушували перевозити нелегальних мігрантів морським шляхом із країн Близького Сходу до країн ЄС.

Зловмисники користувалися уразливим станом моряків та погрожували їм позбавленням можливості повернутися до України.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми), за що передбачено до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.

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