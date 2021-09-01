Шестеро украинцев вербовали моряков для перевозки нелегальных мигрантов в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение касательно участника преступной организации, которая занималась вербовкой украинских моряков для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу. Об этом сообщила прокуратура АР Крым и г. Севастополя, передает УНН.
Детали
По данным расследования, в преступную организацию входило 6 граждан Украины, которые действовали совместно с другими соучастниками, которые находились на территории Турецкой Республики.
С 2018 года участники преступной организации вербовали моряков, оказавшихся в трудном материальном положении.
Злоумышленники размещали в интернете объявления о найме моряков якобы для перевозки туристов по Средиземному морю. Морякам помогали изготовить документы, которые предоставляли им право управлять морскими судами, а также позволяли выезжать за границу. С ними проводили учения, а затем направляли в Турецкую Республику, в частности через временно оккупированную территорию АР Крым. По прибытии моряков в Турцию их заставляли перевозить нелегальных мигрантов по морскому пути из стран Ближнего Востока в страны ЕС.
Злоумышленники пользовались уязвимым состоянием моряков и угрожали им лишением возможности вернуться в Украину.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми), за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе.
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