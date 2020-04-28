Венедіктова зустрілася з послами країн G7 і ЄС: говорили про резонансні злочини

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч з послами країн “Великої сімки” і ЄС під час якої обговорювався стан розслідування резонансних злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Генерального прокурора.

“28 квітня 2020 року відбулася онлайн-зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з послами країн „Великої сімки“ і ЄС”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на цій зустрічі Генеральний прокурор поінформувала іноземних партнерів про завдання та цілі, досягнення яких є ключовими у процесі подальшого реформування органів прокуратури України, над якими зараз працює відомство, а також про основні результати роботи Офісу, зокрема щодо стану розслідування в резонансних кримінальних провадженнях.

“Прокуратура діє у рамках закону, неухильно дотримуючись принципу верховенства права. Ми стоїмо на твердій позиції незалежності органу і продовженні курсу його реформування. Нам важлива підтримка продовження якісних трансформацій в прокуратурі з боку міжнародної спільноти”, — наголосила вона.

Крім того, сторони обговорили можливі перспективні напрями розширення та поглиблення співробітництва.

Керівники дипломатичних представництв привітали продовження реформ та висловили готовність і надалі підтримувати Офіс Генерального прокурора на шляху трансформації з метою приведення його роботи у відповідність до світових стандартів.

Нагадаємо, 27 квітня Офіс Генерального прокурора повідомив, що завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).

Пізніше того ж дня активісти прийшли під Офіс Президента України з протестами та вимогою звільнити Генерального прокурора Ірину Венедіктову, адже вважають, що “вона розвалила справу щодо вбивства Гандзюк”.

Генеральний прокурор відреагувала на акцію протесту, зазначивши, що у справі “почався процес ознайомлення з матеріалами слідства”. 

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