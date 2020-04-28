Венедіктова зустрілася з послами країн G7 і ЄС: говорили про резонансні злочини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч з послами країн “Великої сімки” і ЄС під час якої обговорювався стан розслідування резонансних злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Генерального прокурора.
“28 квітня 2020 року відбулася онлайн-зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з послами країн „Великої сімки“ і ЄС”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на цій зустрічі Генеральний прокурор поінформувала іноземних партнерів про завдання та цілі, досягнення яких є ключовими у процесі подальшого реформування органів прокуратури України, над якими зараз працює відомство, а також про основні результати роботи Офісу, зокрема щодо стану розслідування в резонансних кримінальних провадженнях.
“Прокуратура діє у рамках закону, неухильно дотримуючись принципу верховенства права. Ми стоїмо на твердій позиції незалежності органу і продовженні курсу його реформування. Нам важлива підтримка продовження якісних трансформацій в прокуратурі з боку міжнародної спільноти”, — наголосила вона.
Крім того, сторони обговорили можливі перспективні напрями розширення та поглиблення співробітництва.
Керівники дипломатичних представництв привітали продовження реформ та висловили готовність і надалі підтримувати Офіс Генерального прокурора на шляху трансформації з метою приведення його роботи у відповідність до світових стандартів.
Нагадаємо, 27 квітня Офіс Генерального прокурора повідомив, що завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).
Пізніше того ж дня активісти прийшли під Офіс Президента України з протестами та вимогою звільнити Генерального прокурора Ірину Венедіктову, адже вважають, що “вона розвалила справу щодо вбивства Гандзюк”.
Генеральний прокурор відреагувала на акцію протесту, зазначивши, що у справі “почався процес ознайомлення з матеріалами слідства”.