Венедіктова призначила виконуючого обов’язки прокурора Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила виконуючим обов’язки прокурора Києва Романа Говду, який раніше був заступником генпрокурора Віктора Шокіна. Про це у коментарі УНН повідомила прессекретар столичної прокуратри Надія Максимець.
“30 квітня Роман Говда був призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва, а з 4 травня тимчасово виконує обов'язки прокурора міста”, — сказала Максимець.
Нагадаємо, Венедіктова звільнила Юлдашева з посади головного прокурора Києва.