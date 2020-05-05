Венедиктова назначила исполняющего обязанности прокурора Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила исполняющим обязанности прокурора Киева Романа Говду, который ранее был заместителем генпрокурора Виктора Шокина. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратры Надежда Максимец.
"30 апреля Роман Говда был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева, а с 4 мая временно исполняющим обязанности прокурора города", - сказала Максимец.
Напомним, Венедиктова уволила Юлдашева с должности главного прокурора Киева.