Венедиктова назначила исполняющего обязанности прокурора Киева

"30 апреля Роман Говда был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева, а с 4 мая временно исполняющим обязанности прокурора города", - сказала Максимец.

Напомним, Венедиктова уволила Юлдашева с должности главного прокурора Киева.