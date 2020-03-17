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Венедіктова пообіцяла провести аудит в прокуратурі після призначення

Венедіктова пообіцяла провести аудит в прокуратурі після призначення

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кандидатка на посаду Генерального прокурора України Ірина Венедіктова пообіцяла розпочати роботу з проведення аудиту прокуратури. Про це вона сказала, виступаючи з трибуни Ради, передає кореспондент УНН.

"Я обіцяю стояти на засадах верховенства права. Я обіцяю будувати прокуратуру за міжнародними стандартами. Ми розуміємо, що це – ланка правосуддя, і в нашій державі має відбуватись правосуддя кожного дня, воно нам потрібно як повітря, і ми його відновимо. Що стосується перших кроків. По-перше, це, звичайно, провести аудит – і справ, і стану кадрового в прокуратурі. Ви знаєте, що на порозі стоїть 226 прокурорів. По люстрації – 400 прокурорів, які були звільнені – восени вже є судові рішення про поновлення", - сказала вона.

З її слів, необхідно ухвалити дуже важливі і законні рішення, щоб "з одного боку реформа прокуратури продовжувалась без перекосів, а з іншого – щоб все відбувалось таким чином, щоб прокуратура не "лягла" після того, як відбудуться законні процедурні рішення".

Нагадаємо, Президент Зеленський вніс кандидатуру Венедіктової на Генпрокурора і представив її у Раді.

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