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Венедиктова пообещала провести аудит в прокуратуре после назначения

Венедиктова пообещала провести аудит в прокуратуре после назначения

Киев  •  УНН

 • 16066 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кандидат на должность Генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова пообещала начать работу с проведения аудита прокуратуры. Об этом она сказала, выступая с трибуны Рады, передает корреспондент УНН.

"Я обещаю стоять на принципах верховенства права. Я обещаю строить прокуратуру по международным стандартам. Мы понимаем, что это - звено правосудия, и в нашем государстве должно происходить правосудие каждый день, оно нам нужно, как воздух, и мы его восстановим. Что касается первых шагов. Во-первых, это, конечно, провести аудит - и дел, и состояния кадрового в прокуратуре. Вы знаете, что на пороге стоит 226 прокуроров. По люстрации - 400 прокуроров, которые были уволены - осенью уже есть судебные решения о восстановлении", - сказала она.

По ее словам, необходимо принять очень важные и законные решения, чтобы "с одной стороны реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой - чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не "легла" после того, как пройдут законные процедурные решения".

Напомним, Президент Зеленский внес кандидатуру Венедиктовой на Генпрокурора и представил ее в Раде.

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