Зеленський вніс кандидатуру Венедіктової на Генпрокурора і представив її у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання Верховної Ради, де вніс пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради на призначення Венедіктової Ірини Валентинівни на посаду Генерального прокурора України, передає кореспондент УНН.
"Враховуючи ситуацію у нашій державі, необхідність забезпечення безперебійної та високопрофесійної роботи усіх органів державної влади, особливо правоохоронних, мною було ініційовано розгляд на позачерговому засіданні ВР питання щодо надання згоди на призначення Генерального прокурора України. Відповідно до ч. 5 ст. 85, п. 11 ч. 1 ст. 106 та ч. 3 ст. 131 Конституції, вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради на призначення Венедіктової Ірини Валентинівни на посаду Генерального прокурора України", - сказав Президент.
З його слів, Венедіктова наразі виконує обов’зки керівника ДБР. Вона, на думку Зеленського, забезпечить стабільну і злагоджену роботу прокуратури.
"Вперше в історії незалежної України прокурором може бути жінка", - додав він.