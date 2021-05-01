Великодні вихідні: синоптики розповіли якою буде погода 3 та 4 травня

Деталі

Очікується мінлива хмарність.

3 травня вночі в Україні, крім заходу, місцями, вдень у східних областях синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13°, на заході 5-10° тепла; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 11-16°, на сході та південному сході 20-25°, на решті території 14-19°.

4 травня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, у західних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; на півдні та сході вночі 5-10°, вдень 14-19°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 3 травня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Як раніше повідомляв УНН, на півдні України в неділю, 2 травня, очікується до 27 градусів тепла, а на решті території до 24. Синоптики прогнозують грозив окремих регіонах країни.