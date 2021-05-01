Пасхальные выходные: синоптики рассказали какой будет погода 3 и 4 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. После Пасхи, по прогнозам синоптиков, температура воздуха несколько снизится. Так, 3 - 4 мая на большей части территории Украины столбик термометра не поднимется выше 19 градусов тепла, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали
Ожидается переменная облачность.
3 мая ночью в Украине, кроме запада, местами, днем в восточных областях синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами грозу, на остальной территории без осадков. Температура ночью 8-13°, на западе 5-10° тепла; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 11-16°, на востоке и юго-востоке 20-25°, на остальной территории 14-19°.
4 мая без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла; на юге и востоке ночью 5-10°, днем 14-19°.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с 3 мая ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, местами порывы 15-20 м/с.
Как ранее сообщал УНН, на юге Украины в воскресенье, 2 мая, ожидается до 27 градусов тепла, а на остальной территории до 24. Синоптики прогнозируют грозил отдельных регионах страны.