Синоптики дали прогноз погоди на Великдень: буде тепло та подекуди можливі грози
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Завтра, 2 травня, максимальна температура вдень становитиме 27 градусів тепла на півдні та 24 – на решті території. Та синоптики попереджають про грози, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода на Великдень
Очікується мінлива хмарність.
Невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, лише у південно-східній частині країни вночі без опадів.
У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.
За прогнозами синоптиків, температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, на півдні до 27°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.
Крім того, вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). У більшості районів Вінницької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.