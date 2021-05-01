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Синоптики дали прогноз погоди на Великдень: буде тепло та подекуди можливі грози

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Завтра, 2 травня, максимальна температура вдень становитиме 27 градусів тепла на півдні та 24 – на решті території. Та синоптики попереджають про грози, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода на Великдень

Очікується мінлива хмарність.

Невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, лише у південно-східній частині країни вночі без опадів.

У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

За прогнозами синоптиків, температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, на півдні до 27°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Крім того, вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). У більшості районів Вінницької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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