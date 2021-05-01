Синоптики дали прогноз погоды на Пасху: будет тепло, но местами дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Завтра, 2 мая, максимальная температура днем составит 27 градусов тепла на юге и 24 - на остальной территории. Но синоптики предупреждают о грозах, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода на Пасху
Ожидается переменная облачность.
Небольшие кратковременные дожди, местами грозы, днем в западных областях умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, лишь в юго-восточной части страны ночью без осадков.
В южных и западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
По прогнозам синоптиков, температура ночью 8-13°, днем 19-24°, на юге до 27°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.
Кроме того, днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). В большинстве районов Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.