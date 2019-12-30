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Великий обмін: звільнили чотирьох бійців 53-ї бригади, ще троє досі у полоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У межах обміну з окупованих територій Луганської і Донецької областей додому повернулися четверо військовослужбовців 53-ї окремої механізованої бригади, ще троє військовослужбовців мотопіхотного батальйону, що потрапили в полон 22 травня, наразі залишаються в полоні “ДНР”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗС України.

"29-го грудня в рамках обміну додому повернулися військовослужбовці 53-ї бригади: Богдан Пантюшенко, Олександр Геймур, Кім Дуванов, Борис Пундор", - повідомили у Сухопутних військах.

Як зазначається, Богдан Пантюшенко, позивний "Броня", провів в полоні майже 5 років. Богдан – командир танку 2-го окремого танкового батальйону, який зараз є лінійним батальйоном 53-ї бригади. Разом із двома бойовими товаришами його взяли у заручники в січні 2015 року. Це було під час операції поблизу селища Спартак і Донецького аеропорту.

Також вказано, що Олександр Геймур, Кім Дуванов, Борис Пундор потрапили в полон 22 травня цього року, коли вантажівка з особовим складом заїхала на окуповану територію.

"Ще троє військовослужбовців мотопіхотного батальйону, що потрапили в полон 22 травня, наразі залишаються в полоні “ДНР”. Інфомації, чому вони не включені в список на обмін та не повернулись додому, наразі немає", - додали у Сухопутних військах.

Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

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