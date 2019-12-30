Большой обмен: освободили четырех бойцов 53-й бригады, еще трое до сих пор в плену

"29-го декабря в рамках обмена домой вернулись военнослужащие 53-й бригады Богдан Пантюшенко, Александр Геймур, Ким Дуванов, Борис Пундор", - сообщили в Сухопутных войсках.

Как отмечается, Богдан Пантюшенко, позывной "Броня", провел в плену почти 5 лет. Богдан - командир танка 2-го отдельного танкового батальона, который сейчас является линейным батальоном 53-й бригады. Вместе с двумя боевыми товарищами его взяли в заложники в январе 2015 года. Это было во время операции вблизи поселка Спартак и Донецкого аэропорта.

Также указано, что Александр Геймур, Ким Дуванов, Борис Пундор попали в плен 22 мая этого года, когда грузовик с личным составом заехал на оккупированную территорию.

"Еще трое военнослужащих мотопехотного батальона, попавшие в плен 22 мая, пока остаются в плену "ДНР". Инфомации, почему они не включены в список на обмен и не вернулись домой, пока нет", - добавили в Сухопутных войсках.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых человек. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.