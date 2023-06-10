Велика вода на Львівщині: із підтоплених будинків у Східниці врятували 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Львівській області із підтоплених будинків у Східниці врятували 15 людей, передає УНН із посиланням на МВС.
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"Через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів. Відбулося підтоплення смт Східниця. Із підтоплених будинків наразі врятовано 15 людей", повідомили у МВС.
Нагадаємо
У Львівській області через негоду піднявся рівень води в річці Східничанка - десятки домогосподарств підтоплені, частково обвалився міст.