Большая вода на Львовщине: из подтопленных домов в Сходнице спасли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Во Львовской области из подтопленных домов в Сходнице спасли 15 человек, передает УНН со ссылкой на МВД.
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"Из-за осадков река Сходничанка во Львовской области вышла из берегов. Произошло подтопление пгт Сходница. Из подтопленных домов пока спасены 15 человек", сообщили в МВД.
Напомним
Во Львовской области из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Сходничанка - десятки домохозяйств подтоплены, частично обвалился мост.