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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Велика приватизація: цього року продадуть 26 підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до нього увійшли 26 підприємств. Про це у Facebook повідомив керівник ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.

Велика приватизація: цього року продадуть 26 підприємств

“Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік. Наступний крок — затвердження урядом”, — повідомив Трубаров.

До списку потрапили 26 підприємств:

  • 18 об’єктів перебувають в управлінні Фонду: ВАТ “Тернопільобленерго”, ПАТ “Запоріжжяобленерго”, Акціонерна компанія “Харківобленерго”, ПАТ “Миколаївобленерго”, ПАТ “Хмельницькобленерго”, ПрАТ “Херсонська ТЕЦ”, ПрАТ “Дніпровська ТЕЦ”, ПАТ “Криворізька теплоцентраль”, Державне підприємство “Сєвєродонецька теплоелектроцентраль”, ПАТ “Азовмаш”, ПАТ “Турбоатом”, ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, ВАТ “Оріана”, Державне підприємство “Завод алюмінієвої фольги”, ПрАТ “Президент-Готель”;
  • 3 об’єкти перебувають в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, державне підприємство “Завод “Електроважмаш”, державне підприємство “Дніпровський електровозобудівний завод”);
  • 2 об’єкти перебувають в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства України (ПАТ “Аграрний фонд” та ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”);
  • 1 об’єкт підпорядкований Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, який приватизується відповідно до Закону України “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств” (Державне підприємство “Вугільна компанія “Краснолиманська”);
  • 1 об’єкт підпорядкований Кабінету Міністрів України (Державне публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг”);
  • 1 об’єкт підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України (ПрАТ “ІНДАР”).

Приватизація ПАТ “Центренерго”, ПАТ “Одеський припортовий завод”, ПАТ “Сумихімпром” пройде відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону “Про приватизацію державного і комунального майна”.

Нагадаємо, Фонд держмайна підготував нові правила залучення радника до процесу приватизації великих об’єктів.

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