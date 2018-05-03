Большая приватизация: в этом году продадут 26 предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в него вошли 26 предприятий. Об этом в Facebook сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров, передает УНН.
“Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг — утверждение правительством”, — сообщил Трубаров.
В список попали 26 предприятий:
-
- 18 объектов находятся в управлении Фонда: ОАО “Тернопольоблэнерго”, ОАО “Запорожьеоблэнерго”, Акционерная компания “Харьковоблэнерго”, ОАО “Николаевоблэнерго”, ПАО “Хмельницкоблэнерго”, ЧАО “Херсонская ТЭЦ”, ЗАО “Днепровская ТЭЦ”, ОАО “Криворожская теплоцентраль”, Государственное предприятие “Северодонецкая теплоэлектроцентраль”, ОАО “Азовмаш”, ОАО “Турбоатом”, ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат”, ОАО “Ориана”, Государственное предприятие “Завод алюминиевой фольги”, ЧАО “Президент-Отель”.
-
- 3 объекта находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли Украины (ПАО “Объединенная горно-химическая компания”, государственное предприятие “Завод “Электротяжмаш”, государственное предприятие “Днепровский электровозостроительный завод”).
-
- 2 объекта находятся в управлении Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (ПАО “Аграрный фонд” и ОАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины”).
-
- 1 объект подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, приватизируется в соответствии с Законом Украины “Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий” (Государственное предприятие “Угольная компания “Краснолиманская”).
-
- 1 объект подчинен Кабинету Министров Украины (Государственное публичное акционерное общество “Национальная акционерная компания “Украгролизинг”).
-
- 1 объект подчинен Министерству здравоохранения Украины (ЧАО “Индар”).
-
Приватизация ОАО “Центрэнерго”, ПАО “Одесский припортовый завод”, ПАО “Сумыхимпром” пройдет в соответствии с заключительными и переходными положениями Закона “О приватизации государственного и коммунального имущества”.
Напомним, Фонд госимущества подготовил новые правила привлечения советника в процесс приватизации крупных объектов.