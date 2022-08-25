Велика Британія візьме участь у відновленні транспортної мережі України: підписано меморандум
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україна та Велика Британія підписали “історичний” меморандум щодо допомоги у відновленні транспортної мережі України. Про це інформує Міністерство інфраструктури України на Facebook, пише УНН.
Деталі
Зокрема, Велика Британія підписала з Україною історичну угоду, якою зобов’язується ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення пошкодженої війною інфраструктури.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков ознайомив британського колегу Ґранта Шеппса з показниками впливу війни на залізницю, автодороги та мости, після чого міністри підписали Спільний план дій для допомоги у відновленні транспортної інфраструктури.
Наголошується, що Велика Британія також передасть 5 автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.
Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.
Міністр транспорту Великої Британії також детальніше розповів про пакет підтримки «Укрзалізниці» обсягом 10 млн фунтів стерлінгів, який було раніше анонсовано Прем’єр-міністром Великобританії на саміті G7. В рамках цього пакету буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, понад 120 контейнерів для транспортування зерна.
Оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, то ці життєво важливі заходи допоможуть її економіці відновитися та зменшать тиск на світові ціни на продовольство.
Своєю чергою це підтримає Чорноморську зернову ініціативу, що дозволяє безпечно експортувати зерно, продукти харчування та добрива з України захищеними транспортними коридорами. Наразі завдяки цій ініціативі з 3 українських портів було експортовано 721 449 тонн вантажів.
Доповнення
Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги вартістю 54 млн фунтів стерлінгів.