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Великобритания примет участие в восстановлении транспортной сети Украины: подписан меморандум

Киев • УНН

 • 127753 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина и Великобритания подписали “исторический” меморандум о помощи в восстановлении транспортной сети Украины. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook, пишет УНН.

Великобритания примет участие в восстановлении транспортной сети Украины: подписан меморандум

Детали

В частности, Великобритания подписала с Украиной историческое соглашение, которым обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков ознакомил британского коллегу Гранта Шеппса с показателями влияния войны на железную дорогу, автодороги и мосты, после чего министры подписали Совместный план действий для помощи в восстановлении транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что Великобритания также передаст 5 автобусов Go Ahead Group для улучшения мобильности украинского населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.

Кроме того, британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать с Министерством инфраструктуры Украины над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности.

Министр транспорта Великобритании также подробнее рассказал о пакете поддержки «Укрзализныци» объемом 10 млн фунтов стерлингов, который был ранее анонсирован Премьер-министром Великобритании на саммите G7. В рамках этого пакета будет приобретено оборудование для ремонта мостов и обустройства тоннелей, более 120 контейнеров для транспортировки зерна.

Поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти жизненно важные меры помогут ее экономике восстановиться и снизят давление на мировые цены на продовольствие.

В свою очередь, это поддержит Черноморскую зерновую инициативу, позволяющую безопасно экспортировать зерно, продукты питания и удобрения из Украины защищенными транспортными коридорами. В настоящее время благодаря этой инициативе из 3 украинских портов было экспортировано 721 449 тонн грузов.

Дополнение

Великобритания предоставит Украине новый пакет оборонной помощи стоимостью 54 млн фунтов стерлингов.

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