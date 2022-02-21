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Велика Британія відмінить самоізоляцію для людей із COVID від 24 лютого

Велика Британія відмінить самоізоляцію для людей із COVID від 24 лютого

Київ • УНН

 • 159821 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Велика Британія скасує законну вимогу щодо самоізоляції після позитивного тесту на COVID з 24 лютого, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон у понеділок. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми приберемо всі внутрішньодержавні обмеження, що залишилися, в законодавчому порядку. Із цього четверга, 24 лютого, ми скасовуємо юридичну вимогу самоізоляції після позитивного тесту. До 1 квітня ми, як і раніше, радимо людям з позитивним результатом тесту залишатися вдома. Але після цього ми закликатимемо людей з симптомами COVID виявляти особисту відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Безкоштовне масове тестування на COVID також припиниться в Англії з 1 квітня, але воно, як і раніше, буде доступне для найбільш уразливих і може бути оплачене тими, хто потребує тестів.

"З 1 квітня, коли закінчиться зима і вірус буде поширюватися менш легко, ми припинимо безкоштовне симптоматичне та безсимптомне тестування для широкої публіки", - заявив Джонсон у парламенті.

Додамо

Минулого місяця в країні були скасовані заходи "Плану Б", введені в грудні для стримування поширення варіанта Омікрон, включаючи вимогу носити маски в громадських місцях та використання COVID-перепусток на великих заходах.

Маски для особи, як і раніше, є умовою перевезення в лондонській транспортній мережі, але мер Лондона Садік Хан заявив у понеділок, що він очікує, що правила будуть скасовані після оголошення прем'єр-міністра.

Згідно з офіційними даними, трохи більше 91% людей у ​​Великій Британії у віці 12 років і старше отримали першу дозу вакцини, 85% - друге щеплення і 66% - ревакцинацію або третю дозу.

У понеділок у Великій Британії було зареєстровано ще 38 409 підтверджених щоденних випадків та ще 15 смертей від коронавірусу.

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