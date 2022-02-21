Великобритания отменит самоизоляцию для людей с COVID от 24 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Великобритания отменит законное требование о самоизоляции после положительного теста на COVID с 24 февраля, заявил премьер-министр Борис Джонсон в понедельник. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Мы уберем все оставшиеся внутригосударственные ограничения в законодательном порядке. С этого четверга, 24 февраля, мы отменяем юридическое требование самоизоляции после положительного теста. До 1 апреля мы по-прежнему советуем людям с положительным результатом теста оставаться дома. Но после этого мы будем призывать людей с симптомами COVID проявлять личную ответственность", - говорится в сообщении.
Детали
Бесплатное массовое тестирование на COVID также прекратится в Англии с 1 апреля, но оно, как и ранее, будет доступно для наиболее уязвимых и может быть оплачено теми, кто нуждается в тестах.
"С 1 апреля, когда закончится зима и вирус будет распространяться менее легко, мы прекратим бесплатное симптоматическое и бессимптомное тестирования для широкой публики", - заявил Джонсон в парламенте.
Добавим
В прошлом месяце в стране были отменены меры "Плана Б", введенные в декабре для сдерживания распространения варианта Омикрон, включая требование носить маски в общественных местах и использование COVID-пропусков на крупных мероприятиях.
Маски для лица, как и раньше, является условием перевозки в лондонской транспортной сети, но мэр Лондона Садик Хан заявил в понедельник, что он ожидает, что правила будут отменены после объявления премьер-министра.
Согласно официальным данным, чуть более 91% людей в Великобритании в возрасте 12 лет и старше получили первую дозу вакцины, 85% - вторая прививка и 66% - ревакцинацию или третью дозу.
В понедельник в Великобритании было зарегистрировано еще 38 409 подтвержденных ежедневных случаев и еще 15 смертей от коронавируса.