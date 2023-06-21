Велика Британія надасть Україні пакет фінансової допомоги на понад три мільярди доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Велика Британія виділить Україні понад три мільярди доларів фінансової підтримки. Про новий пакет допомоги сьогодні, 21 червня, оголосить прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Про це йдеться в офіційному повідомленні британського уряду, пише УНН.
Уточнюється, що три мільярди доларів будуть надані у вигляді кредитних гарантій для Світового банку, а 305 мільйонів — у вигляді двосторонньої допомоги.
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“Сьогодні Велика Британія представить великий пакет фінансової підтримки для України, включно з кредитними гарантіями Світового банку на суму 3 мільярди доларів, щоб зміцнити економічну стабільність України, оскільки вона продовжує відкидати російські війська”.
В уряді Британії додали, що фінансування буде спрямоване на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл та лікарень.
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