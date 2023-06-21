Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи на более чем три миллиарда долларов

Уточняется, что три миллиарда долларов будут предоставлены в виде кредитных гарантий для Всемирного банка, а 305 миллионов — в виде двусторонней помощи.

Цитата

“Сегодня Великобритания представит большой пакет финансовой поддержки для Украины, включая кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов, чтобы укрепить экономическую стабильность Украины, поскольку она продолжает отбрасывать российские войска”.

В правительстве Британии добавили, что финансирование будет направлено на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц.

Напомним,

Британия объявила о новом пакете противовоздушной помощи Украине.