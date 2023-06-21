Великобритания предоставит Украине пакет финансовой помощи на более чем три миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Великобритания выделит Украине более трех миллиардов долларов финансовой поддержки. О новом пакете помощи сегодня, 21 июня, объявит премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом говорится в официальном сообщении британского правительства, пишет УНН.
Уточняется, что три миллиарда долларов будут предоставлены в виде кредитных гарантий для Всемирного банка, а 305 миллионов — в виде двусторонней помощи.
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“Сегодня Великобритания представит большой пакет финансовой поддержки для Украины, включая кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов, чтобы укрепить экономическую стабильность Украины, поскольку она продолжает отбрасывать российские войска”.
В правительстве Британии добавили, что финансирование будет направлено на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц.
Напомним,
Британия объявила о новом пакете противовоздушной помощи Украине.