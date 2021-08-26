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Ведуча ВВС померла від ускладнень після вакцинації від COVID-19

Ведуча ВВС померла від ускладнень після вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

 • 114924 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. За висновками медичної експертизи було встановлено, що смерть радіоведучої Ліз Шоу, яка померла у травні, настала через ускладнення після вакцинації препаратом AstraZeneca. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Цитата

"Ліза померла від ускладнень після вакцинації проти коронавірусу вакциною AstraZeneca", - заявила коронер Ньюкасла Карен Ділкс.

Деталі

Жінка померла у віці 44 років. Як повідомляється, через тиждень після першої дози вакцини Ліза Шоу почала відчувати головні болі. Наразі медичні експерти стверджують, що у неї у мозку з'явилися згустки крові, що зрештою і призвело до її смерті. Відомо, що після того, як Шоу доставили до лікарні вона була притомною кілька днів, її лікували від згустків препаратами, які, здавалося, діяли. Проте ввечері 16 травня Ліза повідомила, що головні болі посилилися та їй стало важко говорити. Завдяки скануванню було виявлено, що у жінки стався крововилив у мозок. Попри подальші операції та лікування, вона померла 21 травня. Повідомляється, що Ліза раніше не мала проблем зі здоров'ям. Фахівці наголосили, що такі ускладнення, через вакцину AstraZeneca, є дуже рідкісними.

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Додамо

За офіційними даними у Британії зареєстровано 332 схожих випадки захворювання та 58 смертей. Загалом же в країні вкололи майже 35 мільйонів доз AstraZeneca.

Нагадаємо

Україна отримала 796 тис. доз AstraZeneca: у тому числі від Польщі, яка хотіла перепродати вакцини з коротким терміном придатності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україну поставили вакцини від коронавірусу з граничним терміном придатності. У МОЗ це підтвердили

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