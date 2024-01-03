Вечірній обстріл Харкова: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
В основ'янський район Харкова влучила російська ракета, пошкодивши школу і дитячий садок; ведеться розслідування.
В Харківській обласній прокуратурі повідомили про початок розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через ворожий удар по цивільній інфраструктурі Харкова напередодні ввечері, пише УНН.
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Зазначається, 2 січня приблизно о 22:45 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Основ'янського району Харкова. Внаслідок обстрілу частково зруйнована школа та пошкоджений корпус дитячого садку. У житлових будинках вибито вікна.
Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300.
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Харкові ввечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району міста, частина двоповерхової будівлі обвалилася.