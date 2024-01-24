Вечірня атака рф: Кіпер розповів деталі про два "прильоти" в Одесі

У результаті вечірньої атаки рф в Одесі є два "прильоти" - в багатопверхівку та в цивільний промисловий об'єкт. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, передає УНН.

"... було два прильоти в Одесі. Один - у багатоповерхівку, що була частково заселена. Там маємо двох потерпілих - один з порізами, а інший з опіками", - повідомив Кіпер.

За словами голов ОВА, наразі він перебуває біля місця другого "прильоту", а саме - цивільного промислового об'єкту.

"Пожежа масштабна, рятувлаьники працюють. Щодо потерпілих даних немає", - повідомив Кіпер.

Кількість постраждалих в результаті російської атаки в Одесі зросла до двох - ОВА