Вечерняя атака рф: Кипер рассказал детали о двух "прилетах" в Одессе

В результате вечерней атаки рф в Одессе есть два "прилета" - в многоэтажку и в гражданский промышленный объект. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.

"... было два прилета в Одессе. Один - в многоэтажку, которая была частично заселена. Там имеем двух пострадавших - один с порезами, а другой с ожогами", - сообщил Кипер.

По словам глав ОВА, сейчас он находится возле места второго "прилета", а именно - гражданского промышленного объекта.

"Пожар масштабный, спасатели работают. О пострадавших данных нет", - сообщил Кипер.

Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА