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Вечерняя атака рф: Кипер рассказал детали о двух "прилетах" в Одессе

Вечерняя атака рф: Кипер рассказал детали о двух "прилетах" в Одессе

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 20:50  •  12827 просмотра

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Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вечерней атаки рф в Одессе есть два "прилета".

В результате вечерней атаки рф в Одессе есть два "прилета" - в многоэтажку и в гражданский промышленный объект. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН

"... было два прилета в Одессе. Один - в многоэтажку, которая была частично заселена. Там имеем двух пострадавших - один с порезами, а другой с ожогами", - сообщил Кипер.

По словам глав ОВА, сейчас он находится возле места второго "прилета", а именно - гражданского промышленного объекта.

"Пожар масштабный, спасатели работают. О пострадавших данных нет", - сообщил Кипер.

Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА24 январь 2024, 20:02 • 13680 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Вечірня атака рф: Кіпер розповів деталі про два "прильоти" в Одесі
Evening attack of the Russian Federation: Keeper tells details of two "arrivals" in Odesa
Новости по теме

Вечерняя атака рф: Кипер рассказал детали о двух "прилетах" в Одессе

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вечерней атаки рф в Одессе есть два "прилета".

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Вечерняя атака рф: Кипер рассказал детали о двух "прилетах" в Одессе

Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой

Украинские чиновники обсуждают с ЕС будущие миграционные правила, которые будут стимулировать возвращение украинских граждан в следующем году, что будет способствовать развитию экономики. Это касается примерно 4 миллионов украинцев, которые сейчас находятся в Европе из-за войны россии против Украины.

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Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой

Дело Шеремета: суд приостановил рассмотрение

Шевченковский районный суд Киева приостановил производство по делу Шеремета в связи с тем, что двое обвиняемых служат в армии.

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Дело Шеремета: суд приостановил рассмотрение

Падение Ил-76. США не располагают информацией относительно украинских военнопленных на борту - Кирби

Американская и украинская разведка не располагают информацией, которая бы подтверждала заявления России о том, что на борту разбитого самолета Ил-76 находились украинские военнопленные. Международный комитет Красного Креста пытается установить, кто находился на борту самолета.

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Падение Ил-76. США не располагают информацией относительно украинских военнопленных на борту - Кирби

Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА

По словам Кипера, известно о еще одном пострадавшем в результате российской дроновой атаки по Одессе.

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Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА

Белорусские пограничники нарушили границу Литвы: МИД ждут объяснения инцидента со стороны беларуси

Вооруженные белорусские пограничники нарушили границу Литвы, что Государственная пограничная служба Литвы назвала сознательной провокацией. Министерство иностранных дел Литвы потребовало от Беларуси объяснений и выразило решительный протест в связи с неоднократными нарушениями ее границы.

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Белорусские пограничники нарушили границу Литвы: МИД ждут объяснения инцидента со стороны беларуси

Вероятно, за пределами города: в Харькове прогремел ряд взрывов - СМИ

В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города. Ранее в регионе объявлена воздушная тревога.

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Вероятно, за пределами города: в Харькове прогремел ряд взрывов - СМИ

Есть повреждения жилой инфрастурктуры, один человек ранен: глава ОВА об ударе рф по Одессе

российские войска атаковали Одессу с помощью беспилотников, что привело к повреждению гражданской инфраструктуры.

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Есть повреждения жилой инфрастурктуры, один человек ранен: глава ОВА об ударе рф по Одессе

После взрыва в Одессе вспыхнул пожар - СМИ

российские войска атаковали Одессу, что повлекло взрыв и последующий пожар.

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После взрыва в Одессе вспыхнул пожар - СМИ

Курага по 550 грн: в Одесской области "срезали" расточительные тендеры и задержали одного из глав ОТГ

Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности в Одессе проанализировала и отклонила расточительные тендеры, предусматривающие закупку товаров по завышенным ценам и ненужное строительство. Правоохранительные органы были проинформированы, и один председатель ОТГ был задержан.

Общество •   •  24221 просмотра
Курага по 550 грн: в Одесской области "срезали" расточительные тендеры и задержали одного из глав ОТГ