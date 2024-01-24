Вечерняя атака рф: Кипер рассказал детали о двух "прилетах" в Одессе
Киев • УНН
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вечерней атаки рф в Одессе есть два "прилета".
В результате вечерней атаки рф в Одессе есть два "прилета" - в многоэтажку и в гражданский промышленный объект. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.
"... было два прилета в Одессе. Один - в многоэтажку, которая была частично заселена. Там имеем двух пострадавших - один с порезами, а другой с ожогами", - сообщил Кипер.
По словам глав ОВА, сейчас он находится возле места второго "прилета", а именно - гражданского промышленного объекта.
"Пожар масштабный, спасатели работают. О пострадавших данных нет", - сообщил Кипер.
Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до двух - ОВА24 январь 2024, 20:02 • 13680 просмотров
Вечерняя атака рф: Кипер рассказал детали о двух "прилетах" в Одессе
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