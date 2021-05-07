Вдруге за тиждень: в Естонії заявили про порушення російським Іл-96 повітряного кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Головний штаб Сил оборони Естонії заявляє, що російський літак Іл-96 знову порушив повітряний кордон республіки, передає УНН.
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Згідно з повідомленням 7 травня Іл-96 без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії поряд з островом Вайндлоо і провів там близько хвилини.
Відзначається, що транспондер літака був включений, проте план польоту був відсутній. Літак також не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.
Нагадаємо
У середу, 5 травня, російський літак Іл-96 порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів в повітряному просторі Естонії приблизно хвилину.