Второй раз за неделю: в Эстонии заявили о нарушении российским Ил-96 воздушной границы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Главный штаб Сил обороны Эстонии заявляет, что российский самолет Ил-96 снова нарушил воздушную границу республики, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, 7 мая Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии рядом с островом Вайндлоо и провел там около минуты.
Отмечается, что транспондер самолета был включен, однако план полета отсутствовал. Самолет также не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.
Напомним
В среду, 5 мая, российский самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии возле острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту.