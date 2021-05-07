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Второй раз за неделю: в Эстонии заявили о нарушении российским Ил-96 воздушной границы

Второй раз за неделю: в Эстонии заявили о нарушении российским Ил-96 воздушной границы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Главный штаб Сил обороны Эстонии заявляет, что российский самолет Ил-96 снова нарушил воздушную границу республики, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, 7 мая Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии рядом с островом Вайндлоо и провел там около минуты.

Отмечается, что транспондер самолета был включен, однако план полета отсутствовал. Самолет также не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

Напомним

В среду, 5 мая, российский самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии возле острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту.

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