Вдруге за день в Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К, передає УНН.
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"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у Повітряних силах.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 26 вересня у небі над Україною знищили 26 із 38 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.