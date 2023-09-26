Вдруге за день в Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Цитата

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 26 вересня у небі над Україною знищили 26 із 38 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.