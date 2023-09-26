Второй раз за день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, передает УНН.
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"Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в Воздушных силах.
Напомним
Силы обороны в ночь на 26 сентября в небе над Украиной уничтожили 26 из 38 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.