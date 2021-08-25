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Вдову Давиденка та її боротьбу проти “Кернел” готові підтримати у Чернігівській облраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Депутати “Радикальної партії Олега Ляшка” у Чернігівській облраді готові стати на захист родини покійного політика Валерія Давиденка, агробізнес якого “рейдерить” компанія “Кернел” Андрія Веревського. Про це УНН заявив заступник голови обласної ради Дмитро Блауш.

Цитата

“Я точно впевнений у нашій команді, ми 100% підтримаємо і протистоїмо реальному рейдерству підприємства („Агродім“ — ред”). Тому що інакше це ніяк“, — наголосив Блауш.

Він додав, що їх партія готова простягнути руку допомоги родині Давиденка і якщо буде потрібно — направити офіційне звернення Президенту Володимиру Зеленському. Для цього депутатам потрібно звернення від вдови покійного Людмили Давиденко.

Контекст

У травні минулого року стало відомо про смерть народного депутата Валерія Давиденка, чиє життя було нерозривним з агрокомпанією “Агродім” на Чернігівщині, яку він розвивав останні 20 років. Смертю політика скористався агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського, який з формальних підстав одразу встановив контроль над родинною компанією Давиденка і усунув від управління компанією матір покійного Валентину Давиденко.

Вдова Людмила Давиденко заявила, що боротьба з “Кернел” продовжується і вже є юридичні перемоги на користь її родини. Також вона зауважує, що проти “Кернел” готові позови до міжнародних судів, адже за її словами, “йдеться про відновлення справедливості та захист бізнесу, який було створено багато років тому і який має велике значення для Чернігівщини! І справа „Агродому“ є дуже показовою вже для всієї України”. 

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