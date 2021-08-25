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Вдову Давыденко и ее борьбу против "Кернел" готовы поддержать в Черниговском облсовете

Вдову Давыденко и ее борьбу против "Кернел" готовы поддержать в Черниговском облсовете

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Депутаты "Радикальной партии Олега Ляшко" в Черниговском облсовете готовы встать на защиту семьи покойного политика Валерия Давыденко, агробизнес которого "рейдерит" компания "Кернел" Андрея Веревского. Об этом УНН заявил заместитель председателя областного совета Дмитрий Блауш.

Цитата

"Я точно уверен в нашей команде, мы 100% поддержим и противостоим реальному рейдерству предприятия ("Агродом"- ред.). Потому что иначе это никак", - подчеркнул Блауш.

Он добавил, что их партия готова протянуть руку помощи семье Давыденко и если будет нужно - направить официальное обращение Президенту Владимиру Зеленскому. Для этого депутатам нужно обращение от вдовы покойного Людмилы Давиденко.

Контекст

В мае прошлого года стало известно о смерти народного депутата Валерия Давыденко, чья жизнь была неразрывной с агрокомпанией "Агродом" в Черниговской области, которую он развивал последние 20 лет. Смертью политика воспользовался агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского, который по формальным основаниям сразу установил контроль над семейной компанией Давыденко и отстранил от управления компанией мать покойного Валентина Давыденко.

Вдова Людмила Давыденко заявила, что борьба с "Кернел" продолжается и уже есть юридические победы в пользу ее семьи. Также она отмечает, что против "Кернел" готовы иски в международные суды, ведь по ее словам, "речь идет о восстановлении справедливости и защите бизнеса, что был создан много лет назад и имеет большое значение для Черниговской области! И дело "Агродома" является очень показательным уже для всей Украины".

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