Вдарив свого знайомого ножем у шию: поліція Броварщини повідомила зловмиснику про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. 21 липня, в селі Григорівка, 28-річний чоловік через конфлікт вдарив свого знайомого ножем в шию. 43-річний потерпілий помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.
Деталі
Як зазначається, правоохоронці затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.115 ККУ].
Чоловікові загрожує до 15 років позбвлення волі.
Нагадаємо
У Київській області адвокат, учасник ток-шоу про одруження під час конфлікту задушив кохану, а щоб приховати сліди злочину - розчленував її тіло. У валізі на березі водойми знайшли кінцівки, фрагменти хребта. У холодильнику підозрюваного вже виявили язик, нирку, матку та серце.