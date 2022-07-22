Вдарив свого знайомого ножем у шию: поліція Броварщини повідомила зловмиснику про підозру

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Як зазначається, правоохоронці затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.115 ККУ].

Чоловікові загрожує до 15 років позбвлення волі.

Нагадаємо

У Київській області адвокат, учасник ток-шоу про одруження під час конфлікту задушив кохану, а щоб приховати сліди злочину - розчленував її тіло. У валізі на березі водойми знайшли кінцівки, фрагменти хребта. У холодильнику підозрюваного вже виявили язик, нирку, матку та серце.