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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36461 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82824 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122549 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 174038 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 171252 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 170779 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 148043 перегляди

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Вдарив свого знайомого ножем у шию: поліція Броварщини повідомила зловмиснику про підозру

Вдарив свого знайомого ножем у шию: поліція Броварщини повідомила зловмиснику про підозру

Київ • УНН

 • 131095 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. 21 липня, в селі Григорівка, 28-річний чоловік через конфлікт вдарив свого знайомого ножем в шию. 43-річний потерпілий помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.

Деталі

Як зазначається, правоохоронці затримали правопорушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.115 ККУ].

Чоловікові загрожує до 15 років позбвлення волі.

Нагадаємо 

У Київській області адвокат, учасник ток-шоу про одруження під час конфлікту задушив кохану, а щоб приховати сліди злочину - розчленував її тіло. У валізі на березі водойми знайшли кінцівки, фрагменти хребта. У холодильнику підозрюваного вже виявили язик, нирку, матку та серце.

Українські Національні Новини

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