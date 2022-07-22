Ударил своего знакомого ножом в шею: полиция Броварщины сообщила злоумышленнику о подозрении

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09:00 • 25403 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 108076 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121294 просмотра

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14 марта, 14:57 • 140410 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. 21 июля, в селе Григоровка, 28-летний мужчина из-за конфликта ударил своего знакомого ножом в шею. 43-летний потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

Детали

Как отмечается, правоохранители задержали правонарушителя и поместили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование [ч.1 ст.115 УКУ].

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним 

В Киевской области адвокат, участник ток-шоу о женитьбе во время конфликта задушил любимую, а чтобы скрыть следы преступления – расчленил ее тело. В чемодане на берегу водоема нашли конечности, фрагменты позвоночника. В холодильнике подозреваемого уже обнаружили язык, почку, матку и сердце.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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