Ударил своего знакомого ножом в шею: полиция Броварщины сообщила злоумышленнику о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. 21 июля, в селе Григоровка, 28-летний мужчина из-за конфликта ударил своего знакомого ножом в шею. 43-летний потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.
Детали
Как отмечается, правоохранители задержали правонарушителя и поместили в изолятор временного содержания.
По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование [ч.1 ст.115 УКУ].
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним
В Киевской области адвокат, участник ток-шоу о женитьбе во время конфликта задушил любимую, а чтобы скрыть следы преступления – расчленил ее тело. В чемодане на берегу водоема нашли конечности, фрагменты позвоночника. В холодильнике подозреваемого уже обнаружили язык, почку, матку и сердце.