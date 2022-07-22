Ударил своего знакомого ножом в шею: полиция Броварщины сообщила злоумышленнику о подозрении

Детали

Как отмечается, правоохранители задержали правонарушителя и поместили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование [ч.1 ст.115 УКУ].

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

В Киевской области адвокат, участник ток-шоу о женитьбе во время конфликта задушил любимую, а чтобы скрыть следы преступления – расчленил ее тело. В чемодане на берегу водоема нашли конечности, фрагменты позвоночника. В холодильнике подозреваемого уже обнаружили язык, почку, матку и сердце.