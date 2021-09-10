Вчора Україну покинули понад 12 тисяч хасидів - прикордонники

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Понад 12 тис. хасидів, які прибули до Умані на святкування Рош га-Шана, вчора, 9 вересня покинули організованими групами Україну. Про це УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

Цитата

“Організованими групами (Україну покинуло — ред.) 12,5 тисяч (хасидів — ред.)”, — сказав Демченко.

Доповнення

Раніше Демченко повідомляв, що масове повернення додому хасидів, які прибули до Умані на святкування Рош га-Шана очікують із 9 вересня.

Цього року на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5 782 року за юдейським святкували з 6 до 8 вересня.

Поліція Черкащини вже відкрила на хасидів три кримінальні провадження: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників та один адміністративний протокол — за порушення правил дорожнього руху.

Окрім того, в Умані хасиди, які приїхали в місто на святкування Рош га-Шана, хотіли зробити барбекю на балконі і влаштували пожежу.

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