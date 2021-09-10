Вчера Украины покинули более 12 тысяч хасидов - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Более 12 тыс. хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош га-Шана, вчера, 9 сентября покинули организованными группами Украину. Об этом УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.
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“Организованной группой (Украину покинуло — ред.) 12,5 тысяч (Хасидов — ред.)”, — сказал Демченко.
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Ранее Демченко сообщал, что массовое возвращение домой хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош га-Шана ожидают с 9 сентября.
В этом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов. Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю праздновали с 6 до 8 сентября.
Полиция Черкасской области уже открыла на хасидов три уголовных производства: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников и один административный протокол — за нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, в Умани хасиды, которые приехали в город на празднование Рош га-Шана, хотели сделать барбекю на балконе и устроили пожар.