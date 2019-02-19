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У Львові шестеро людей отруїлись чадним газом за день

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Львові 18 лютого сталося два випадки отруєння людей чадним газом. Постраждали шестеро осіб, з них двоє - діти. Про це УНН повідомили у прес-службі Міської ради. 

Так, 18 лютого о 21.54 год. у приватному житловому будинку на вул. Папоротна, 4 (Залізничний район) отруїлись, ймовірно чадним газом, двоє мешканців цієї квартири. Їх у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано в обласну клінічну лікарню. Зокрема, постраждали жінка, 1988 року народження (20% карбоксигемоглобіну), та чоловік, 1987 року народження (28% карбоксигемоглобіну).

Також 18 лютого о 22.36 год. у квартирі на вул. Шараневича І. 29 (Залізничний район) отруїлись, ймовірно чадним газом, четверо мешканців цієї квартири, з них — двоє дітей. Їх у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано в медичні заклади. Зокрема, двох дівчат, 2018 року та 2010 років народження, та жінку, 1987 року народження, госпіталізовано в міську дитячу клінічну лікарню; чоловіка, 1982 року народження, госпіталізовано в обласну клінічну лікарню.

Обставини подій встановлюють.

Як повідомляв УНН, пара пенсіонерів померла від отруєння чадним газом

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