Во Львове шесть человек отравились угарным газом за день

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 61283 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 81899 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130421 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130289 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129748 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125024 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160780 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141427 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145278 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове шесть человек отравились угарным газом за день

Во Львове шесть человек отравились угарным газом за день

Киев  •  УНН

 • 6376 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Во Львове 18 февраля произошло два случая отравления людей угарным газом. Пострадали шесть человек, из них двое - дети. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Городского совета.

Так, 18 февраля в 21.54 ч. в частном жилом доме на ул. Папоротная, 4 (Железнодорожный район) отравились, вероятно угарным газом, двое жителей этой квартиры. Их в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в областную клиническую больницу. В частности, пострадали женщина, 1988 года рождения (20% карбоксигемоглобина), и человек, 1987 года (28% карбоксигемоглобина).

Также 18 февраля в 22.36 ч. в квартире на ул. Шараневича И. 29 (Железнодорожный район) отравились, вероятно угарным газом, четверо жителей этой квартиры, из них - двое детей. Их в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения. В частности, двух девушек, 2018 и 2010 годов рождения, и женщину, 1987 года рождения, госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу; мужчины, 1982 года рождения, госпитализированы в областную клиническую больницу.

Обстоятельства событий устанавливается.

Как сообщал УНН, пара пенсионеров умерла от отравления угарным газом.

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