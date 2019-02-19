Во Львове шесть человек отравились угарным газом за день

Так, 18 февраля в 21.54 ч. в частном жилом доме на ул. Папоротная, 4 (Железнодорожный район) отравились, вероятно угарным газом, двое жителей этой квартиры. Их в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в областную клиническую больницу. В частности, пострадали женщина, 1988 года рождения (20% карбоксигемоглобина), и человек, 1987 года (28% карбоксигемоглобина).

Также 18 февраля в 22.36 ч. в квартире на ул. Шараневича И. 29 (Железнодорожный район) отравились, вероятно угарным газом, четверо жителей этой квартиры, из них - двое детей. Их в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения. В частности, двух девушек, 2018 и 2010 годов рождения, и женщину, 1987 года рождения, госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу; мужчины, 1982 года рождения, госпитализированы в областную клиническую больницу.

Обстоятельства событий устанавливается.



Как сообщал УНН, пара пенсионеров умерла от отравления угарным газом.