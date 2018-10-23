Вчителька на Дніпропетровщині "зірвала" заняття в школі, розбивши пробірку із бромом

"Вчителька впустила пробірку з бромом у школі. Випадок зареєстрований в журналі Єдиного обліку. Триває перевірка", - зазначила спікер поліції області.



За її словами, інцидент стався до початку навчального процесу, тож в момент інциденту нікого в класі не було. Постраждалих також немає, оскільки речовина не токсична.



"Ні, просто не розпочалися заняття", - додала вона на уточнююче запитання, чи проводилася евакуація учнів і персоналу через витік брому.



В ДСНС області кореспонденту УНН повідомили, що виклик через цей інцидент у службу не надходив.



Нагадаємо, 16 жовтня УНН повідомляли, що один із учнів застосував газовий балончик у школі у Шевченківському районі Запоріжжя, через що з навчального закладу евакуювали 353 особи.