Учительница в Днепропетровской области "сорвала" занятия в школе, разбив пробирку с бромом

"Учительница впустила пробирку с бромом в школе. Случай зарегистрирован в журнале Единого учета. Продолжается проверка", - отметила спикер полиции области.



По ее словам, инцидент произошел в начале учебного процесса, поэтому в момент инцидента никого в классе не было. Пострадавших также нет, поскольку вещество не токсично.



"Нет, просто не начались занятия", - добавила она на уточняющий вопрос, проводилась эвакуация учащихся и персонала из-за утечки брома.



В ГСЧС области корреспонденту сообщили УНН, что вызова из-за этого инцидента в службу не поступало.



Напомним, 16 октября УНН сообщали, что один из учеников применил газовый баллончик в школе в Шевченковском районе Запорожья, из-за чего из учебного заведения эвакуировали 353 человека.