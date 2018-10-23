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Учительница в Днепропетровской области "сорвала" занятия в школе, разбив пробирку с бромом

Учительница в Днепропетровской области "сорвала" занятия в школе, разбив пробирку с бромом

Киев  •  УНН

 • 11631 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Учительница одной из школ г. Павлоград Днепропетровской области перед началом уроков разбила пробирку с бромом, в результате чего был сорван учебный процесс в учебном заведении. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии корреспонденту УНН.

"Учительница впустила пробирку с бромом в школе. Случай зарегистрирован в журнале Единого учета. Продолжается проверка", - отметила спикер полиции области.

По ее словам, инцидент произошел в начале учебного процесса, поэтому в момент инцидента никого в классе не было. Пострадавших также нет, поскольку вещество не токсично.

"Нет, просто не начались занятия", - добавила она на уточняющий вопрос, проводилась эвакуация учащихся и персонала из-за утечки брома.

В ГСЧС области корреспонденту сообщили УНН, что вызова из-за этого инцидента в службу не поступало.

Напомним, 16 октября УНН сообщали, что один из учеников применил газовый баллончик в школе в Шевченковском районе Запорожья, из-за чего из учебного заведения эвакуировали 353 человека.

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