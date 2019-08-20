Вчені запропонували використовувати енергію, що викликає глобальне потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Дослідники з Індійського технологічного інституту Манді почали розробку термоелектричного матеріалу, що дозволяє перетворювати тепло з навколишнього середовища в електроенергію, йдеться в повідомленні видання AsiaOne, передає УНН.
“Технологія працює за принципом ефекту Зеєбека (термоелектричний ефект — ред), при якому електрика генерується через різницю температур на стику двох матеріалів”, — пояснив професор університету Аджай Соні. Подробиці розробки не вказуються, але в статті відзначається, що дослідникам вдалося досягти перспективних результатів в ході випробувань.
Як вказує видання, близько 70% вироблюваної в світі енергії втрачається у вигляді тепла, що виділяється, що є одним з головних факторів глобального потепління. У зв’язку з цим в останні роки актуальним стає розробка технологій, здатних конвертувати тепло з навколишнього середовища в електроенергію. Подібними розробками, наприклад, займаються Volkswagen, Volvo, Ford і BMW.
Термоелектричні матеріали можуть використовуватися в якості акумулятора в авіаційній і навіть космічній галузях.
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Нагадаємо, в Ісландії вшанували пам’ять першого ісландського льодовика, який розстанув через зміни клімату. Льодовик Окйокулль офіційно оголосили “померлим”.