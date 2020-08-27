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Вчені встановили, яка кількість вина корисна для серця

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Помірне споживання вина знижує ризик розвитку серцевих захворювань. До такого висновку прийшли вчені Університетського коледжу Лондона, передає УНН з посиланням на BMC Medicine.

Вчені встановили, яка кількість вина корисна для серця

Так, за даними фахівців, жінки, які випивають один келих вина в день, майже на 50% рідше страждають серцевими захворюваннями, ніж непитущі.

Також, за даними вчених, на 18% вище ймовірність отримати серцевий напад у тих жінок, які п'ють не часто, але в більших обсягах. У дослідженні взяли участь 35,1 тис. жінок.

Нагадаємо, раніше вчені з Канади заявили про те, що вино здатне допомагати організму людини захищатися при коронавірусі, а вчені з США прийшли до висновку, що червоне вино допомагає боротися з психічними розладами.

Як повідомляв УНН, в Україні Держстат зафіксував зростання популярності вітчизняного вина. Його українці стали купувати в магазинах частіше, ніж імпортне.

Уточнимо, що 5-ка найвідоміших винних українських ТМ сьогодні виглядає наступним чином: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman і Oreanda.

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