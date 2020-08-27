Ученые установили, какое количество вина полезно для сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Умеренное потребление вина снижает риск развития сердечных заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона, передает УНН со ссылкой на BMC Medicine.
Так, по данным специалистов, женщины, выпивающие один бокал вина в день, почти на 50% реже страдают сердечными заболеваниями, чем трезвенники.
Также, по данным ученых, на 18% выше вероятность получить сердечный приступ у тех женщин, которые пьют не часто, но в больших объёмах. В исследовании приняли участие 35,1 тыс. женщин.
Напомним, ранее ученые из Канады заявили о том, что вино способно помогать организму человека защищаться при коронавирусе, а ученые из США пришли к выводу, что красное вино помогает бороться с психическими расстройствами.
Как сообщал УНН, в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина. Его украинцы стали покупать в магазинах чаще, чем импортное.
Уточним, что 5-ка самых известных винных украинских ТМ сегодня выглядит следующим образом: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman и Oreanda.